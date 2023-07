Mercato : Le FC Nantes annonce une révolution !

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Maintenu lors de la dernière journée de championnat, le FC Nantes sort d’une saison très compliquée. Franck Kita, le directeur général des Canaris, veut vivre un exercice plus tranquille. Des changements sont attendus, notamment pour le recrutement où une cellule va être créée. Le dirigeant nantais en a dit plus sur ce projet en conférence de presse.

Après une saison très compliquée où le FC Nantes aura obtenu son maintien à la dernière journée, les Canaris espèrent vivre un exercice plus tranquille. Pierre Aristouy, qui a pris l’intérim après le départ d’Antoine Kombouaré, conserve son poste. Franck Kita, lui, a déjà annoncé pas mal de changements au sein du club. Notamment pour le recrutement.

Une cellule de recrutement va être créée

Présent en conférence de presse ce jeudi à l’occasion de la reprise de l’entraînement, Franck Kita, le directeur général, a annoncé la création d’une cellule de recrutement. « C'est quelque chose qu'il faut absolument mettre en place. On va commencer par une personne - et il faut trouver la bonne personne - pour qu'elle suive les joueurs toute l'année en France et à l'étranger et être capable, une fois que le coach a défini le profil qu'il souhaite, de lui proposer plusieurs choix. Il faut progresser sur ce point. Travailler beaucoup n'a jamais été un problème mais on doit être plus professionnels. Ça passe par une cellule de recrutement », précise t-il dans des propos relayés par L’Équipe .

