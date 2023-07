Scandale au FC Nantes, il sort du silence

Pierrick Levallet

Depuis plusieurs jours maintenant, le FC Nantes est frappé par un énorme scandale. Plusieurs transferts jugés frauduleux sont dans le viseur de la justice, et Franck Kita a notamment été mis en examen récemment. Le directeur exécutif des Canaris est d'ailleurs sorti du silence concernant le sujet. Le fils de Waldermar Kita considère n'avoir rien à se reprocher.

Ayant échappé de peu à la relégation cette saison, le FC Nantes pensait pouvoir profiter tranquillement de son mercato pour dégraisser son effectif et se renforcer. Mais depuis quelques jours, le club nantais est frappé par une polémique hallucinante. Plusieurs transferts douteux, jugés frauduleux, sont dans le viseur de la justice.

Franck Kita dans le viseur de la justice

Franck Kita, fils de Waldermar Kita, a d’ailleurs été mis en examen récemment, quelques heures après Bakari Sanogo et Joaquim Batica, qui représentent plusieurs joueurs du FC Nantes. Les trois hommes sont visés par « des chefs de blanchiment, blanchiment aggravé, blanchiment de fraude fiscale, exercice de l’activité d’agent sportif sans licence valable, exercice illégal de l’activité d’agent sportif par un ressortissant d'un Etat membre ou partie à l'accord sur l'espace économique européen et complicité, exercice illégal de l’activité d’agent sportif par un ressortissant d'un Etat non membre de l’Union européen ou non partie à l'accord sur l'espace économique européen et complicité » comme le rappelle RMC Sport . Le directeur exécutif du FC Nantes est d’ailleurs sorti du silence à ce sujet.

«Je n’ai absolument rien à me reprocher»