Grande nouvelle pour les finances du FC Nantes !

Benjamin Labrousse

Alors que le FC Nantes a réussi à se sauver de la relégation lors de la dernière journée, les Canaris nagent en eaux troubles concernant les affaires extra-sportives. Depuis plus de quatre ans, le club vendéen est opposé à Cardiff dans un litige financier concernant la tragique disparition d'Emiliano Sala en janvier 2019. La FIFA a tranché ce vendredi, le club gallois devra verser l'intégralité du transfert du regretté argentin à Nantes.

Le 19 janvier 2021, le monde du football était marqué avec effroi par la disparition en mer de l'attaquant argentin Emiliano Sala. Alors âgé de 29 ans, le joueur du FC Nantes avait conclu son transfert vers le club de Cardiff, qui à l'époque évoluait en Premier League anglaise. Après son décès tragique au large de Guernesey, Sala avait été l'objet d'un conflit d'intérêt entre les deux clubs concernant le versement de son transfert.

Cardiff contraint de verser la totalité du transfert de Sala à Nantes

Litige datant de plus de 4 ans, cette affaire est finalement arrivée à son terme ce vendredi. Comme le rapporte l'Equipe , la FIFA a tranché à ce sujet et a décidé que le club gallois devrait verser la totalité de l'indemnité de transfert du regretté attaquant argentin au FC Nantes. En 2019, Cardiff avait d'ores et déjà versé une partie (6 M€) de l'indemnité de transfert totale (17 M€) d'Emiliano Sala aux Canaris.

Cardiff réagit à cette annonce de la FIFA

Ainsi, Nantes devrait recevoir 11 M€ en deux versements. Par le biais d'un communiqué publié dans la foulée, Cardiff s'est indigné de cette décision de la FIFA en invoquant notamment la mise en garde à vue de la famille Kita ce mercredi. Affaire à suivre...