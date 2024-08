Mercato : L'OM a déjà pris une décision pour De Zerbi

Amadou Diawara

La saison dernière, l'OM a eu quatre entraineurs différents sur son banc : Marcelino, Jacques Abardonado, Gennaro Gattuso et Jean-Louis Gasset. Alors qu'il vient de recruter Roberto De Zerbi, Pablo Longoria refuserait de revivre le même scénario. En effet, le président de l'OM aurait décidé de donner du temps à son nouvel entraineur.

A la fin de sa première saison à l'OM, Igor Tudor a décidé de claquer la porte de du Vélodrome. Pour remplacer le technicien croate, Pablo Longoria a donné sa confiance à Marcelino. Toutefois, le coach espagnol n'a pas fait long feu à Marseille la saison dernière.

Mercato : Il rejoint De Zerbi à l’OM et vit un rêve https://t.co/APrUYDsnAF pic.twitter.com/g8Oyh23X69 — le10sport (@le10sport) August 15, 2024

L'OM a lancé une révolution

Alors que des ultras marseillais auraient menacé la direction de l'OM, Marcelino a pris ses jambes à son cou. Arrivé sur la Canebière le 1er juillet, le coach espagnol a fait ses valises le 20 septembre, soit moins de trois mois plus tard. En attendant l'arrivée de Gennaro Gattuso, Jacques Abardonado a assuré l'intérim pendant six jours (20-26 septembre). Malheureusement pour l'OM, le technicien italien n'a pas réussi à trouver la solution pour redresser la barre de son navire. Ainsi, Gennaro Gattuso a été remercié près de cinq mois après sa signature à Marseille (27 septembre - 20 février). Ayant quitté la sélection de la Côte d'Ivoire à l'issue de la phase de groupes de la CAN, Jean-Louis Gasset a eu la lourde tâche de finir la saison 2023-2024 sur le banc de l'OM. Ayant signé un CDD jusqu'au 30 juin, l'homme de 70 ans a pris sa retraite cet été.

L'OM va donner du temps à De Zerbi

Pour retrouver de sa superbe, l'OM a décidé de lancer un tout nouveau projet autour de Roberto De Zerbi, son nouveau technicien. Pour ne pas revivre la mésaventure de la saison dernière, Pablo Longoria aurait décidé de changer son fusil d'épaule. D'après RMC Sport, le président de l'OM a révolutionné son club dans le but de retrouver la Ligue des Champions dès la rentrée 2025. Et alors que tout a été chamboulé ces dernières semaines, grâce au mercato notamment, les hautes sphères. de l'OM devraient se montrer patientes, du moins dans un premier temps. Une bonne nouvelle pour Robero De Zerbi.