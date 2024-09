Mercato : Les stars sont parties, le PSG se frotte les mains !

Thomas Bourseau

Nasser Al-Khelaïfi avait annoncé la couleur il y a deux ans de cela lors d’une interview pour Le Parisien : la fin de l’ère des stars au PSG approchait. Et le président du club de la capitale n’est pas revenu sur ses propos. Kylian Mbappé est parti cet été un an après Lionel Messi et Neymar. L’occasion pour le club de lancer son projet bâti autour de jeunes talents.

La dernière pièce du puzzle qu’était la « MNM » s’en est également allée cet été. En 2021, Lionel Messi déposait ses valises à Paris en provenance du FC Barcelone et formait ainsi un trio d’attaque XXL aux côtés de Kylian Mbappé et de Neymar. Cependant, un an seulement après la formation de cette attaque de feu, Nasser Al-Khelaïfi expliquait en interview pour Le Parisien que démarrait une chasse aux stars en interne en proclamant la fin du bling-bling au PSG.

Une star du PSG vend la mèche pour le grand retour de Mbappé https://t.co/CYPQ9Flw4W pic.twitter.com/UOGNGwE8T6 — le10sport (@le10sport) September 6, 2024

Kylian Mbappé était la dernière superstar du PSG

Résultat, Lionel Messi et Neymar ont tous deux quittés le Paris Saint-Germain en 2023, l’Argentin partant à l’Inter Miami et le Brésilien à Al-Hilal. Pour ce qui est de Kylian Mbappé, malgré le coup de pression et la menace d’une vente du président Nasser Al-Khelaïfi en cas de refus de prolonger son contrat, le meilleur buteur de l’histoire du club l’a honoré jusqu’à son terme et a signé au Real Madrid en tant qu’agent libre à l’intersaison. Pas de recrue star à signaler cet été au PSG et seulement quatre renforts en les personnes de Matvey Safonov, João Neves, Willian Pacho et Désiré Doué.

«Nous continuons à construire au Paris Saint-Germain une incroyable équipe de jeunes»

Dans le communiqué du PSG à l’annonce du transfert de 60M€ de Désiré Doué, Nasser Al-Khelaïfi s’est enflammé pour la construction d’une équipe de jeunes talents à Paris. « Le Paris Saint-Germain est ravi d'accueillir Désiré Doué au sein de sa famille. Désiré est l'une des jeunes stars les plus excitantes de France et d'Europe, avec une grande envie de réussir au plus haut niveau avec le PSG. Nous continuons à construire au Paris Saint-Germain une incroyable équipe de jeunes joueurs talentueux à tous les postes avec le principe collectif au cœur de tout ce que nous faisons ».