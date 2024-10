Mercato : Les rêves de l’OM détruits par Lionel Messi ?

Axel Cornic

Le dernier mercato a été très agité du côté de l’Olympique de Marseille, avec plus d’une dizaine de recrues qui sont venues renforcer les rangs de l’équipe de Roberto De Zerbi. Mais l’hiver pourrait être encore plus chaud, notamment avec la folle rumeur Paul Pogba, qui devrait être libéré du contrat qui le lie à la Juventus.

C’est un feuilleton surprenant lancé par un certain Patrice Evra. Sur les ondes de RMC Sport, l’ancien latéral gauche a émis l’hypothèse de voir Paul Pogba rejoindre l’OM, où il retrouverait d’ailleurs Mehdi Benatia, qui a également joué à la Juventus. Une idée impossible il y a encore quelques mois, mais qui ne semble désormais plus si folle avec la réduction de sa suspension pour dopage de quatre ans à 18 mois.

Quel avenir pour Pogba ?

Pour le moment, il n’y a pourtant pas de quoi s’emballer ! Plusieurs médias comme RMC Sport ont en effet annoncé qu’il n’existerait aucune discussion et encore moins de négociation entre Pogba et l’OM. La situation pourrait changer dans les prochaines semaines, mais le Français semble surtout se diriger vers la MLS.

Après Los Angeles, voilà Miami

TMW a en effet expliqué que le Los Angeles FC d’Olivier Giroud et d’Hugo Lloris pourrait lui présenter une offre dans les prochaines semaines. Mais ce n’est pas tout, puisque le portail italien nous apprend également que Paul Pogba pourrait rejoindre l’Inter Miami, où un certain Lionel Messi serait plus qu’heureux de l’accueillir.