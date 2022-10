Foot - Mercato

Mercato : Leonardo de retour en Ligue 1 ? La réponse tombe

Publié le 3 octobre 2022 à 22h30

Jules Kutos-Bertin

Remercié par le PSG après la dernière saison très difficile du club de la capitale, Leonardo est toujours libre de tout contrat. Un temps annoncé dans le viseur de l’OGC Nice qui cherchait un directeur sportif, le Brésilien ne devrait pas revenir en Ligue 1 puisque les Aiglons ont opté pour Florent Ghisolfi.

Premier visage du PSG version QSI, Leonardo avait quitté le club de la capitale en 2013… avant de faire son grand retour en 2019. Même s’il a réalisé un mercato XXL l’été dernier, le Brésilien n’a pas résisté à la difficile saison du PSG. Il a été remercié par Nasser Al-Khelaïfi et remplacé d’emblée par Luis Campos.

« Mon rapport au PSG a toujours été lié à une émotion trop forte »

Questionné par le journal L’Equipe sur les conditions de son départ du PSG, Leonardo s’était longuement exprimé : « On en a parlé avec le club. Sans doute est-ce ma manière d'être, mais je trouve toujours un peu pathétique de dire "merci beaucoup, au revoir..." Ce n'était pas important de faire un communiqué. Mon rapport au PSG a toujours été lié à une émotion trop forte. J'y suis arrivé comme joueur à un moment (en 1996) où le club était en ébullition, l'équipe avait gagné la Coupe des Coupes (C2), j'ai vécu un an très intense. Si je suis revenu ici en 2011, c'est parce que j'avais porté ces couleurs. Il y avait de l'affectif au moment d'arriver, au moment de partir et, même là, au moment de couper, maintenant ».

Nice a fait son choix et ce n’est pas Leonardo