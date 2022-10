Foot - Mercato

Sampaoli ne veut pas revivre son départ de l'OM

Publié le 3 octobre 2022 à 21h30

Pierrick Levallet

Parti de l’OM en juillet dernier après quelques désaccords majeurs avec Pablo Longoria, Jorge Sampaoli pourrait bien retrouver du service prochainement. L’Argentin est annoncé dans le viseur du FC Séville pour remplacer Julen Lopetegui. Mais l’entraîneur de 62 ans aurait quelques conditions pour que son retour au sein du club espagnol se déroule bien.

Après une saison très satisfaisante avec la deuxième place de la Ligue 1, permettant à l’OM de retrouver la Ligue des champions, Jorge Sampaoli a décidé de claquer la porte en juillet dernier. Plusieurs désaccords majeurs avec Pablo Longoria justifieraient ce coup de tonnerre. L’Argentin voulait une équipe compétitive et avait alors suggéré quelques noms comme ceux d’Antoine Griezmann et Renato Sanches. Mais Jorge Sampaoli s’est très vite heurté au refus de Pablo Longoria, désireux de son côté d'attendre pour profiter d'opportunités de marché. « Le président a dit qu’il ne pourrait pas foncer sur le marché et qu’ils allaient attendre la fin du mercato. Cet argument ne me convenait pas. J’avais besoin de joueurs le plus rapidement possible pour monter l’équipe. Dans le championnat français, il y a beaucoup de restrictions budgétaires. Je n’avais pas les conditions nécessaires (pour continuer) » expliquait l’ancien entraîneur de l’OM récemment.

Sampaoli vers un retour au FC Séville ?

Depuis son départ, Jorge Sampaoli est sans club. Mais il pourrait bien retrouver du service prochainement. En effet, l’Argentin est annoncé dans le viseur du FC Séville (où il a déjà officié entre 2016 et 2017) pour remplacer Julen Lopetegui, qui est vivement menacé. Alors que l’Espagnol pourrait avoir une ultime chance ce mercredi face au Borussia Dortmund d’après la Cadena COPE , Jorge Sampaoli figurerait parmi les sérieux prétendants pour le poste. Toutefois, il aurait posé quelques conditions pour éviter de revivre la même situation qu’à l’OM.

Sampaoli ne veut aucune mauvaise surprise avant d’arriver