Foot - Mercato

Mercato : L'énorme annonce de Zlatan Ibrahimovic sur son avenir !

Publié le 22 janvier 2022 à 22h55 par La rédaction mis à jour le 22 janvier 2022 à 22h56

Agé de 40 ans, Zlatan Ibrahimovic, qui espère encore participer à la prochaine Coupe du monde avec la Suède, n'a pas l'intention de raccrocher les crampons.