Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo, Al-Khelaïfi... La sortie fracassante d'Ibrahimovic sur son arrivée !

Publié le 22 janvier 2022 à 22h45 par A.D.

Après avoir fait le plus grand bonheur du Milan AC, Zlatan Ibrahimovic s'est lancé un tout nouveau défi du côté du PSG. Interrogé sur sa signature à Paris, le géant suédois a fait d'énormes révélations, et notamment sur les messages envoyés par Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi lors de son arrivée.

Lors de l'été 2012, le PSG a réussi à arracher Zlatan Ibrahimovic au Milan AC. Pour faire entrer le club de la capitale dans une autre dimension, QSI a décidé de miser sur le géant suédois, entre autres. Dans son livre, Zlatan Ibrahimovic a pourtant révélé qu'il avait vécu un « enfer » à son arrivée au PSG. En effet, l'actuel buteur du Milan AC explique qu'il y avait tout à faire dans le club de la capitale. Lors d'un entretien accordé à L'Equipe , Zlatan Ibrahimovic est revenu sur son arrivée difficile au PSG, précisant que Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi lui avait demandé de prendre son mal en patience et de mener le club vers les sommets. Une mission qu'il estime avoir remplie à 100%.

«Je ne me suis pas adapté au PSG, c'était le contraire»