Mercato : Le Real Madrid confirme une signature ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Défenseur du Real Madrid depuis 2019, Ferland Mendy a eu le temps de prouver son efficacité au cours des dernières années. L'international français a plus de mal à exister depuis le début de la saison puisque son rendement est différent. Toutefois Carlo Ancelotti apprécie le joueur et il aimerait beaucoup le retrouver à son meilleur niveau, lorsqu'il apportait une grande fiabilité au Real Madrid.

Sous contrat avec le Real Madrid jusqu'à la fin de la saison, Ferland Mendy semble avoir prolongé d'après les annonces de Carlo Ancelotti en début de saison. Sauf que depuis, rien n'a été officialisé par le club et son cas reste encore à l'étude. Aligné dans le onze de départ à chaque rencontre du Real Madrid en Ligue des champions à part la dernière, il reste une option très viable pour l'entraîneur italien qui ne veut pas s'en séparer.

Un tournant décisif ! Kylian Mbappé, héros du PSG, prête à écrire l'histoire au Real Madrid. ⚽️

➡️ https://t.co/ByJ8MmIQpx pic.twitter.com/cg2x3Wkbku — Le10Sport_PSG (@le10sport_psg) January 1, 2025

Ancelotti veut Mendy

Avec 186 matches au compteur depuis ses débuts au Real Madrid, Ferland Mendy est un joueur de confiance pour Carlo Ancelotti. Le joueur français a montré de belles qualités notamment lors de grands rendez-vous et l'un des souhaits les plus chers de l'entraîneur italien pour démarrer l'année 2025 est de retrouver un Mendy en bonne forme. D'après Relevo, le but est qu'il retrouve sa place de titulaire au poste d'arrière gauche et son niveau de l'année dernière.

Mendy a bien prolongé ?

En annonçant sa prolongation de plusieurs saisons en septembre dernier, Carlo Ancelotti semblait continuer à croire en Ferland Mendy. Pourtant, le Real Madrid n'a pas encore partagé d'annonce officielle à ce sujet et le site Transfermarkt note encore la date du 30 juin 2025 comme date de fin de son contrat. Ces informations vont dans le sens d'une prolongation.