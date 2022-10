Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato : Le Real Madrid a déjà prévenu Benzema pour son avenir

Publié le 22 octobre 2022 à 21h30

La rédaction

Actuellement dans sa dernière année de contrat avec le Real Madrid, Karim Benzema n’a toujours pas prolongé avec le club madrilène. Le joueur avait pourtant exprimé, juste après avoir reçu son Ballon d’Or, son envie de finir sa carrière avec les Merengue. Un souhait qui pourrait bien se réaliser. En Espagne, on l'assure : l'avenir de Benzema va bien continuer de s'écrire au Real Madrid.

Fraichement sacré Ballon d’Or 2022, Karim Benzema doit désormais gérer son avenir avec le Real Madrid. En fin de contrat en juin prochain, l’attaquant français n’a toujours pas prolongé avec les Merengue . Pour autant, dans sa tête, tout est déjà clair, tout comme du côté du club madrilène.

Real Madrid : Quand Karim Benzema a repris de volée Vinicius Jr https://t.co/gZiB9Pbjan pic.twitter.com/cyDi6g2Pj2 — le10sport (@le10sport) October 22, 2022

« Je ne sais pas combien de temps encore »

Juste après avoir reçu son premier Ballon d’Or, Karim Benzema n’avait pas caché son envie de continuer sa carrière avec le Real Madrid. Le joueur donnait aussi un indice concernant sa retraite. « Je ne sais pas combien de temps encore, quand je me lèverai le matin et que ça deviendra dur d’aller à l'entraînement. Là je me dirais 'j’arrête'. Mais là, je me lève et j’ai envie de m’entraîner »

« Le Real Madrid a déjà dit à Benzema qu'il jouerait aussi longtemps qu'il le voudrait »

Pour Bernabéu Digital , Tomás González-Martín, journaliste espagnol, affirme que le Real Madrid souhaiterait continuer l’aventure avec Karim Benzema. « Le Real Madrid a déjà dit à Benzema qu'il jouerait aussi longtemps qu'il le voudrait. Précisément parce qu'il est aussi honnête que Kroos, Zidane ou Modric. »

« Il se renouvellera d'année en année s'il a l'air bien »