Real Madrid : Quand Karim Benzema a repris de volée Vinicius Jr

Publié le 22 octobre 2022 à 14h15

Thibault Morlain

Au Real Madrid, Karim Benzema forme notamment un duo exceptionnel avec Vinicius Jr. Sur le terrain, les deux joueurs s’entendent à merveille. Pour autant, cela n’empêche pas quelques petits accrochages entre le Français et le Brésilien. Ce samedi, Benzema a d’ailleurs rapporté une anecdote à ce sujet à l’occasion de son entretien pour France Football.

Entre Karim Benzema et Vinicius Jr, on se souvient surtout de leur accrochage lors de la mi-temps d’une rencontre de Ligue des Champions. En s’adressant à Ferland Mendy, le buteur du Real Madrid avait alors taclé le Brésilien, lâchant : « Il fait ce qu’il veut. Frère, joue pas avec ! La vie de ma mère. Il joue contre nous ». Depuis, cela va mieux entre Benzema et Vinicius Jr, bien que le récent Ballon d’Or n’avait pas manqué de le reprendre de volée encore une fois.

Ballon d’Or : Successeur de Zidane, Benzema s’enflamme https://t.co/pfXCHBfwak pic.twitter.com/NPKtUpI52g — le10sport (@le10sport) October 22, 2022

« Tu n'as pas besoin de crier mon nom »

Pour France Football , Karim Benzema rapporte ainsi cette anecdote avec Vinicius Jr. Le joueur du Real Madrid explique alors : « Mes partenaires m’appellent-ils quand j’ai le ballon ? Ouais, et je n'aime pas trop. Mais ils le font de moins en moins. En fait, je t'ai déjà vu. Par exemple, "Vini" (Vinicius), je lui ai dit : « Tu n'as pas besoin de crier mon nom, ne t'inquiète pas, je t'ai vu et je sais ce que tu vas faire. Ça ne sert à rien » ».

« Je sais ce que je vais faire »