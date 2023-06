Mercato : Le RC Lens va frapper très fort

Benjamin Labrousse

2ème de Ligue1 cette saison, le RC Lens va tenter de se renforcer sur le mercato estival. Alors que les Sang et Or ont d’ores et déjà bouclé la signature du Néerlandais Stijn Spierings, les possibles départs de plusieurs cadres comme Loïs Openda ainsi que Seko Fofana obligent les Lensois à recruter du lourd. À ce sujet, Lens semble prêt à passer à l’attaque.

De quoi sera fait le mercato du RC Lens ? Avec la perspective immense de performer en Ligue des Champions l’année prochaine, l’équipe dirigée par Franck Haise sera également attendue au tournant en Ligue 1. Ainsi, l’effectif du club lensois devrait connaître plusieurs chamboulements cet été, tandis que les dirigeants aspirent à considérablement densifier le onze. Pour rappel, les Sang et Or pourraient recevoir de belles sommes par les transferts de Loïs Openda (courtisé en Allemagne et en Italie), et de Seko Fofana (courtisé par Al-Nassr qui pourrait lâcher 40 M€ dans l’opération).

Le RC Lens cherche à se séparer de 2 joueurs

Ce mercredi, l’Équipe apporte des informations de taille concernant la suite du mercato du RC Lens. En effet, en plus des deux noms cités précédemment, le club lensois pourrait dégraisser son effectif avec les potentiels départs de Jean Onana et de Lukasz Poreba. Les deux joueurs n’ont pas réellement convaincu cette saison, et n’ont que très peu été utilisés par Franck Haise (9 titularisations pour le Camerounais, 3 pour le Polonais). Comme le précise le quotidien, Jean Onana est convoité du côté du Besiktas (Turquie) notamment.

Lens en passe de boucler 2 recrues de taille

Mais du côté des potentielles arrivées, le RC Lens semble définitivement avoir lancé les grandes manœuvres. En effet, le club lensois aurait conclu un accord avec Nancy pour l’arrivée du jeune joueur de 21 ans Neil El Aynaoui. Lens serait également tombé d’accord avec le milieu de terrain français du FC Bâle Andy Diouf (20 ans). Mais à ce sujet, les dirigeants lensois doivent encore trouver un accord avec le club suisse alors qu’une somme de 15 M€ est évoquée pour le joueur formé à Rennes.