Mercato : Le PSG vise une énorme star, il lâche une folle annonce

Benjamin Labrousse

Afin d’apporter une vraie présence dans la surface adverse, le PSG recherche activement un attaquant de renommée mondiale sur le mercato. Dans cette optique, le club de la capitale a coché le nom du buteur anglais Harry Kane (29 ans). Mais alors que le capitaine de l’équipe d’Angleterre est également convoité par le Bayern Munich, le légendaire attaquant Alan Shearer s’est exprimé avec humour à ce sujet.

Cet été, le dossier Harry Kane promet d’être l’un des plus chauds du mercato. Désormais âgé de 29 ans, l’attaquant anglais semble avoir fait le tour du côté des Spurs de Tottenham. Au sein du club londonien, Kane surnage. Auteur de 30 buts en Premier League cette saison, le meilleur buteur de l’histoire de la sélection anglaise semble voué à un départ vers un cador européen dans les prochaines semaines. Mais alors que les Spurs ne semblent pas réellement vendeurs, le PSG très intéressé par Harry Kane, pourrait se heurter au Bayern Munich dans cette opération.

Un transfert à 60M€ annoncé, le PSG trouve un allié inattendu https://t.co/13zUyQZsMt pic.twitter.com/UOqpllt8sy — le10sport (@le10sport) June 28, 2023

Kane proche du Bayern malgré un intérêt du PSG

Buteur prolifique, Harry Kane traîne derrière lui la réputation d’un joueur ne gagnant pas le moindre trophée. Ainsi, un transfert est régulièrement évoqué pour le joueur de 29 ans. Et si le PSG compte toujours s’attacher les services de ce dernier comme l’a précisé le Parisien , Kane est également proche du Bayern Munich. En revanche, un record hante toujours le buteur des Spurs. Avec 213 buts en Premier League, Harry Kane est à la portée des 260 réalisations du légendaire attaquant de Newcastle Alan Shearer.

« Donnez-moi les clés, allumez le GPS et c'est parti »