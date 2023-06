Transferts - PSG : C'est terminé pour ce crack

Amadou Diawara

Très performant sous les couleurs de Fenerbahçe, Arda Güler aurait tapé dans l'œil de Luis Campos, le conseiller football du PSG. Toutefois, le crack turc ne devrait pas poser ses valises à Paris cet été. En effet, Arda Güler serait désormais partagé entre le FC Barcelone, le Real Madrid, l'AC Milan et Fenerbahçe.

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2025 avec Fenerbahçe, Arda Güler aurait alarmé le PSG de Nasser Al-Khelaïfi. En effet, Luis Campos - le conseiller football parisien - verrait d'un bon œil l'idée de boucler le transfert de la pépite turque de 18 ans cet été.

Le PSG en pince pour Arda Güler

Ayant renforcé considérablement le milieu de terrain du PSG lors du dernier mercato estival, Luis Campos n'a toujours pas trouvé la bonne formule. Alors que Renato Sanches, Vitinha et Fabian Ruiz n'ont pas réussi leurs débuts au Parc des Princes, le conseiller football parisien serait en quête de renforts dans l'entrejeu. Et parmi les nombreuses pistes activées par Luis Campos, il y aurait Arda Güler, qui réalise des prouesses du côté de Fenerbahçe. Toutefois, le dirigeant du PSG peut déjà aller voir ailleurs pour mener à bien ce chantier.

Le PSG déjà battu pour Arda Güler