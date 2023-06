Mercato : Le PSG veut l’éjecter, un ultimatum est lancé

Pierrick Levallet

Indésirable au PSG l'été dernier, Georginio Wijnaldum a été prêté à l'AS Roma cette saison. Mais le Néerlandais n'a pas réussi à s'imposer chez les Giallorossi. De ce fait, le joueur de 32 ans devrait revenir au PSG cet été. Mais le club de la capitale ne souhaiterait pas le conserver. De son côté, l'AS Roma ne serait pas contre le garder à une seule condition.

Rien ne va plus pour Georginio Wijnaldum. Devenu indésirable au PSG en l’espace d’une seule saison, le joueur de 32 ans a été prêté à l’AS Roma l’été dernier. Toutefois, le Néerlandais n’a pas réussi à s’imposer en Serie A. L’option d’achat incluse dans le deal ne devrait pas être levée. De ce fait, Georginio Wijnaldum devrait retrouver le PSG à l’issue de la saison. Et la tendance semble se confirmer de jour en jour.

L'AS Roma accepte de garder Wijnaldum à une seule condition

À en croire les informations du Corriere dello Sport , l’avenir de Georginio Wijnaldum devrait s’écrire loin de l’AS Roma. Le milieu de terrain de 32 ans ne serait pas vraiment apprécié par les supporters, surtout depuis sa prestation face au FC Séville en finale d’Europa League. De plus, la direction romaine estimerait que l’opération ne serait pas rentable à cause du salaire important de l’international Oranje et de son âge. De ce fait, l’AS Roma n’aurait pas l’intention de le conserver à moins que le PSG accepte de le prêter une nouvelle fois gratuitement. À voir ce que la direction parisienne décidera de faire avec Georginio Wijnaldum cet été.

Le PSG en réclame 9M€

En tout cas, le PSG n’aurait pas vraiment l’intention de le conserver. Le média italien indique que la formation parisienne aurait déjà fixé son prix pour le transfert définitif de Georginio Wijnaldum. Le champion de France réclamerait au moins 9M€. Luis Campos prépare un grand ménage dans l’effectif de Christophe Galtier, et les joueurs qui reviennent de prêt ne devraient pas y échapper.