Mourinho - PSG : Une annonce est imminente !

Alors que l'avenir de Christophe Galtier est régulièrement commenté, la piste menant à José Mourinho fait grandement parler ces derniers jours du côté du PSG. Néanmoins, malgré la défaite en finale de la Ligue Europa contre le Séville FC, le Special One aurait envie de poursuivre à l'AS Roma.

La saison touche à sa fin, et les réponses vont tomber concernant l'avenir de plusieurs entraîneurs, à commencer par Christophe Galtier. Le coach du PSG est sous pression après une saison durant laquelle il n'a pas répondu à tous les objectifs. Pour le remplacer, la piste menant à José Mourinho est régulièrement citée bien que, comme révélé par le10sport.com, le PSG n'a pas contacté le Special One .

Mourinho veut rester à l'AS Roma

Une tendance qui tend d'ailleurs à se confirmer puisque selon les informations du Corriere dello Sport , José Mourinho aurait l'intention de rester à l'AS Roma où son bail s'achève en 2024. Néanmoins, il attend encore des garanties de la part de sa direction en vue de la saison prochaine.

Réponse dans trois jours ?

Et d'après le média italien, la réponse est imminente. En effet, un entretien est prévu entre José Mourinho et le président de l'AS Roma, Dan Friedkin, dans les trois prochains jours. Des discussions à l'issue desquelles l'avenir du Portugais devrait être fixé.