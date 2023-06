Fiasco annoncé pour le PSG avec son prochain transfert

Baptiste Berkowicz

En instance de départ, respectivement du Bayern Munich ainsi que du Real Madrid, Lucas Hernandez et Marco Asensio se rapprochent chaque jour un peu plus du PSG, et les dirigeants parisiens semblent avoir jeté leur dévolu sur ces deux joueurs. Ces choix laissent pour le moins dubitatif Daniel Riolo, pour différentes raisons.

Le mercato estival du PSG s'annonce agité. La volonté des dirigeants parisiens d'insuffler du sang neuf au sein de la défense parisienne les amène notamment à s'intéresser fortement à Lucas Hernandez. Les ambitions du PSG cet été ne s'arrêtent pas là. Avec le départ acté de Lionel Messi sur le flan droit de l'attaque parisienne, le club de la capitale s'active pour recruter dans ce secteur et semble avoir d'ores et déjà trouvé un accord pour le recrutement Marco Asensio, libre après la fin de son contrat au Real Madrid.

Une annonce tombe sur le mercato, le PSG va paniquer https://t.co/RHK4s9IX6O pic.twitter.com/eO785l8Cpk — le10sport (@le10sport) June 2, 2023

Des doutes sur Hernandez

Connu pour ses avis tranchés, Daniel Riolo ne voit pas forcément d'un bon oeil l'arrivée de Lucas Hernandez à Paris. Bien qu'il ne nie pas le niveau du défenseur du Bayern Munich, les blessures à répétition de l'international français posent question, comme il l'a déclaré dans l' AfterFoot de RMC : « Dans ce qui bouge, on a un défenseur qui est tout le temps blessé, qui en club n’a pas de référence depuis pas mal de temps. » Blessé au genou droit depuis la coupe du monde, la santé de Lucas Hernandez révèle certaines inconnues pour son retour.

La vie nocturne d'Asensio