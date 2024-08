Mercato : Le PSG veut le vendre, Luis Enrique ferme la porte

Axel Cornic

Critiqué lors de sa première saison, Fabian Ruiz semble avoir pris une toute nouvelle envergure au cours de l’été. Le milieu de terrain du Paris Saint-Germain a été l’un des hommes forts de la victoire de l’Espagne lors du dernier Euro, ce qui semble avoir tapé dans l’œil de Luis Enrique.

Décidément, au PSG on ne fait pas de sentiments. Des nombreuses recrues de l’été dernier semblent déjà être poussées vers la sortie en ce mercato et c’est notamment le cas de Manuel Ugarte, comme nous vous l’avons révélé sur le10sport.com. Mais la liste est plus longue...

Le PSG aurait bien aimé vendre Fabian Ruiz

Lui aussi débarqué à Paris il y a un an, Fabian Ruiz ne ferait pas partie des intouchables. RMC Sport nous apprend en effet que le PSG aurait aimé le vendre en ce mercato estival, surfant d’ailleurs sur ses très belles prestations sous les couleurs de l’Espagne à l’Euro 2024. Mais un homme se serait opposé à son transfert !

Luis Enrique dit non !

Toujours selon la radio, il s’agirait de Luis Enrique. Ce dernier aurait vraisemblablement apposé son veto sur le départ de son compatriote, qu’il souhaiterait garder au PSG. Fabian Ruiz devra toutefois se battre pour une place de titulaire, surtout après l’arrivée de João Neves, qui a déjà impressionné lors de sa première apparition avec le club parisien.