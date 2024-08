Mercato : Le PSG sur le point de boucler un transfert en Angleterre ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Il reste moins de dix jours avant la fin du mercato et le PSG espère encore conclure quelques dossiers. En effet, le milieu de terrain espagnol Carlos Soler, qui n'entre pas forcément dans les plans de jeu du club, pourrait bientôt quitter la capitale. Les dernières nouvelles révèlent qu'un club de Premier League est proche puisque les discussions sont en cours. Pour rappel, les Parisiens demandent 20M€ pour le joueur de 27 ans.

Depuis quelques semaines, le PSG est en train d'accélérer son mercato pour répondre aux attentes des dirigeants avant la fin du mois. Arrivé en 2022, Carlos Soler a bénéficié de moins de temps de jeu la saison dernière et on imaginait que son départ allait occuper un des dossiers estivaux. Le milieu de terrain s'est rapproché de West Ham ces derniers jours et le club anglais devrait passer à l'action dans les prochains jours.

West Ham accélère pour Soler

Comme le rappelle Fabrizio Romano, West Ham est déjà rentré en contact avec le PSG pour recruter Carlos Soler. Il précise toutefois que le club met la priorité sur les départs, les Hammers ayant déjà beaucoup recruté cet été. Des discussions avec l'entourage du milieu de terrain prendront place assez rapidement.

Le PSG veut récupérer 20M€

Si le PSG venait à vendre Carlos Soler cet été, il espère en récupérer une belle somme puisqu'il est estimé à 20M€. Mais les jours sont désormais comptés et il va falloir trouver une solution avant la fin du mercato le 30 août prochain.