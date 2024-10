Mercato : Le PSG s’offre une «vedette» pour 50M€ !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Durant l’été 2023, le PSG a largement chamboulé son effectif, recrutant de nombreux joueurs dont Ousmane Dembélé qui a débarqué en provenance du FC Barcelone pour 50M€. Et avec le départ de Kylian Mbappé, l’ancien Rennais s’impose même comme «la vedette» du PSG selon Daniel Riolo qui le lui confie pas le même rôle en équipe de France.

Avec le départ de Kylian Mbappé, le PSG a perdu sa dernière grande star qui n'a d'ailleurs pas été remplacée par un joueur de la même dimension. Par conséquent, Daniel Riolo estime qu'Ousmane Dembélé est désormais la vedette du PSG. Un rôle qui est pourtant moins évident en équipe de France.

Dembélé la nouvelle star du PSG...

« Dembélé il fait quoi en équipe de France ? Lui aussi il a une sorte d’immunité avec Deschamps. Il joue toujours. Dembélé on en parle au PSG et on se dit que c’est de lui que viennent la plupart des attaques. Au PSG, c’est la vedette de l’équipe, t’as pas réellement d’autres choix », estime le journaliste de RMC au micro de l’After Foot, avant de poursuivre.

... mais pas de l'équipe de France

« L’équipe de France par définition, c’est une sélection où tu as un réservoir et où tu pourrais essayer de construire autre chose. D’où le totem d’immunité dont on parlait. Lui il arrive et il est titulaire. Est-ce qu’il mérite d’être toujours titulaire au vu de ce qu’il apporte ? On pourrait mettre Olise qui jouerait à sa vraie place », ajoute Daniel Riolo.