Mercato : Le PSG signe un joueur, « c’est un événement énorme»

Il y a quelques jours, le PSG a officialisé sa première recrue estivale. Formé à Krasnodar, Matvey Safonov s'est engagé jusqu'en 2029 avec le club parisien. Un transfert salué en Russie, son pays natal. Portier du Torpedo Moscou, Egor Baburin a tenu à lui envoyer un message avant son arrivée en Ligue 1.

Gianluigi Donnarumma connaît le nom de son nouveau coéquipier, mais aussi de son concurrent. Formé au Krasnodar, Matvey Safonov a rejoint le PSG il y a maintenant quelques jours. Le portier russe s'est engagé avec le club parisien jusqu'en juin 2029. Pour attirer Safonov, le PSG a déboursé près de 20M€. Une somme qui pourrait surprendre au vu de la faible renommée du gardien en France.

Le transfert de Safonov est applaudi en Russie

Mais en Russie, l'opération Safonov est applaudie par plusieurs acteurs du football, notamment par Egor Baburin, portier du Torpedo Moscou. « Le transfert le plus brillant et le plus bruyant, non seulement de cet été, mais en général depuis de nombreuses années, et pas seulement parmi les gardiens, est le transfert de Matvey Safonov au PSG. Je souhaite à Mota bonne chance à Paris, une adaptation rapide dans sa nouvelle équipe et dans la vie de tous les jours, et des débuts rapides pour le PSG » a-t-il confié dans des propos rapportés par Bobsoccer.ru.

« C’est un événement énorme