Le Real Madrid reçoit un conseil inattendu pour Mbappé

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Interrogé sur l'arrivée de Kylian Mbappé au Real Madrid, Robert Pirès s'est prononcé sur la meilleure utilisation possible de l'ancien attaquant du PSG. Et le champion du monde 1998 estime que Kylian Mbappé n'a jamais été meilleur qu'en numéro 9.

Après de très longues spéculations, Kylian Mbappé a finalement signé avec le Real Madrid. Ses débuts sont très attendus mais posent de nombreuses questions, à commencer par son utilisation puisque son profil ressemble beaucoup à celui de Vinicius Junior. Mais pour Robert Pirès, Kylian Mbappé doit jouer avant-centre.

Mercato : Mbappé arrive, il veut jouer au Real Madrid ! https://t.co/0HiTi9AWeY pic.twitter.com/7LCkPgfBDr — le10sport (@le10sport) June 21, 2024

«Mbappé est meilleur quand il joue devant»

« Pour moi, il est meilleur quand il joue devant. C'est vrai qu'il n'est pas un 9 comme Lewandowski, Kane ou Giroud, mais avec la qualité qu'il a, il peut jouer comme un 9, trouver de l'espace, jouer avec ses pieds, parce qu'il a cette connexion facilement. Je ne le déteste pas du tout en tant que 9 », assure le champion du monde 1998 dans une interview accordée à MARCA .

«Jouer à Madrid n'est jamais facile»