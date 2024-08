Mercato : Le PSG s’est raté pour un champion du monde !

Thomas Bourseau

Le PSG a tenté sa chance, mais cela n’a rien donné. Comme ce fut également le cas pour Khvicha Kvaratskhelia avec le Napoli qui a fermé la porte à double tour pour un transfert au Paris Saint-Germain ou ailleurs, le club parisien a raté son coup avec Julian Alvarez. Non pas en raison du refus de Manchester City de vendre, mais plutôt à cause du souhait du champion du monde argentin de signer à l’Atletico de Madrid.

Le Paris Saint-Germain savait depuis le mois de février dernier que Kylian Mbappé allait plier bagage en fin de saison. Le meilleur buteur de l’histoire du club s’était entretenu avec son ex-président Nasser Al-Khelaïfi afin de lui signifier son intention de ne pas apposer sa signature sur un nouveau contrat et de s’en aller en tant qu’agent libre. Rapidement, les premières rumeurs de transfert ont pris forme dans la presse pour la succession de Kylian Mbappé avec Victor Osimhen ou encore Marcus Rashford. Ces dernières semaines, le feuilleton Julian Alvarez a partiellement animé l’actualité mercato du Paris Saint-Germain. Et ce, en raison des envies d’ailleurs du champion du monde argentin de 24 ans.

«Le PSG aurait bien aimé le faire venir»

Finalement, le PSG n’est pas parvenu à convaincre Julian Alvarez de signer un contrat à Paris malgré tous les efforts fournis par la direction du club de la capitale. Pourtant, comme Fabrizio Romano l’avait confié, l’agent d’Alvarez s’était même rendu à Paris dans le cadre de l’éventuel transfert de son client. Au micro de Canal+ dans le cadre de la rencontre opposant Manchester City à Ipswich Town ce samedi après-midi, le consultant Jean-Luc Arribart a confirmé une tentative vaine du PSG dans la course à la signature de Julian Alvarez. « Le PSG aurait bien aimé le faire venir, mais lui avait envie d’aller à l’Atletico ».

«Je pense que c'est un club qui me donne l'espace pour avoir ma meilleure version en tant que footballeur»

Lors de sa cérémonie de présentation en tant que nouveau joueur de l’Atletico de Madrid, où il a signé un contrat jusqu’en juin 2030 après que le club rojiblanco ait déboursé 75M€ + 10M€ de bonus à Manchester City, Julian Alvarez a justifié son choix de signer en faveur des Colchoneros. « Je sentais que j'avais besoin d'un changement dans ma carrière, à la recherche d'un nouveau défi et je pense que c'est un club qui me donne l'espace pour avoir ma meilleure version en tant que footballeur ». Un nouveau challenge pour le champion du monde argentin après avoir tout gagné avec sa sélection et avec Manchester City…