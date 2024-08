Mercato : Le PSG relance un tradition pour un transfert historique ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

La presse colombienne a révélé l'intérêt du PSG pour Richard Rios, milieu de terrain des Cafeteros qui évolue à Palmeiras. Un transfert supérieur à 20M€ est même annoncé ce qui en ferait le deuxième joueur le plus cher recruté en provenance du Brésil par le club de la capitale qui a pourtant régulièrement pioché au pays de la Seleçao dans son histoire.

Toujours très actif sur le mercato, Luis Campos espère notamment dénicher des talents pour le futur du PSG et il l'a fait récemment avec notamment les signatures de Joao Neves (Benfica) ou encore Désiré Doué (Rennes). Mais le conseiller sportif du PSG prospecte également en Amérique du Sud et notamment au Brésil, un vivier dans lequel le club de la capitale a d'ailleurs pris l'habitude d'aller piocher dans son histoire. Et selon Antena 2, le PSG pourrait de nouveau recruter au Brésil puisque le transfert de Richard Rios, qui évolue à Palmeiras, serait en bonne voie.

Richard Rios, deuxième transfert le plus cher du PSG en provenance du Brésil ?

Le média colombien révèle même que le transfert pourrait dépasser les 20M€, ce qui ne serait pas anodin puisque Richard Rios deviendrait d'emblée la deuxième recrue la plus chère en provenance du championnat brésilien de l'histoire du PSG. Seul Lucas Moura avait coûté plus cher. En effet, l'ailier brésilien avait débarqué en janvier 2013 pour 40M€ en provenance de Sao Paulo, tandis que plus récemment, le PSG a relancé son réseau au Brésil avec les transferts de Gabriel Moscardo et Lucas Beraldo pour 20M€ chacun respectivement en provenance du Corinthians et de Sao Paulo. Richard Rios pourrait donc s'intercaler dans ce classement.

Les 10 joueurs les plus chers en provenance du Brésil

1) Lucas Moura (2013, Sao Paulo) : 40M€

2) Lucas Beraldo (2024, Sao Paulo) : 20M€

3) Gabriel Moscardo (2024, Corinthians) : 20M€

4) Reinaldo (2003, Flamengo) : 10M€

5) Ronaldinho (2001, Gremio) : 5M€

6) Rai (1993, Sao Paulo) : 5M€

7) Souza (2008, Sao Paulo) : 4M€

8) Éverton Santos (2008, Corinthians) : 2M€

9) Ceara (2007, Internacional) : 2M€

10) Paulo Cesar (2002, Fluminense) : 750 000€