Mercato : Le PSG relance le transfert d’une star !

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, l’une des grandes priorités du PSG pour cet été sera le recrutement d’un nouvel ailier gauche. Si plusieurs profils ont été associés au club de la capitale, celui de Luis Diaz (Liverpool) a été évoqué il y a plusieurs mois. En réalité, Paris serait toujours intéressé par le Colombien.

Le mercato estival du PSG devrait connaître une période animée. Et pour cause, le club parisien avance fortement dans certains dossiers, comme ceux de João Neves (Benfica) et de Désiré Doué (Rennes), ou encore celui de Victor Osimhen (Naples). Mais comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité le 1er avril dernier, l’une des priorités parisiennes pour cet été sera le recrutement d’un ailier gauche.

Le PSG sur Luís Diaz ? Voici les explications de cette « piste »



▶️ Dossier mené en solo par Antero Henrique. En lien avec l’avocat du joueur, accessoirement associé d’Antero sur un autre société…



👉🏻 https://t.co/nCnnv5V78C — Alexis BERNARD (@AlexisBernard10) March 22, 2024

Le PSG surveille toujours Luis Diaz

Le nom de Luis Diaz était notamment revenu avec insistance en mars dernier. Le Colombien de Liverpool est cependant une piste d’Antero Henrique, l’homme de l’ombre du PSG, qui s’occupe accessoirement des ventes du club de la capitale. Cependant, il se pourrait que Paris décide de réactiver cette piste avec un intérêt plus concret désormais. Comme le révèle CaughtOffside ce dimanche, le PSG, tout comme le FC Barcelone, surveillent toujours le profil de l’ailier de 27 ans avec insistance.

Le PSG devant le Barça dans ce dossier

Le média souligne également que le PSG pourrait être le club le mieux positionné pour Luis Diaz. En effet, le FC Barcelone a déjà trouvé un ailier gauche flamboyant en la personne de Nico Williams, et devrait donc laisser le champ libre au club francilien dans ce dossier.