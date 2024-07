Mercato : Le PSG reçoit une réponse cash en Italie !

Arnaud De Kanel

Parti au Real Madrid, Kylian Mbappé laisse un gros vide que le PSG tentera de combler lors du mercato estival. Outre Khvicha Kvaratskhelia, la piste menant à Rafael Leao serait encore d'actualité. Présenté à la presse ce lundi, Paulo Fonseca, le nouveau coach du Milan AC, a assuré qu'il comptait sur son attaquant vedette.

Les pistes se multiplient du côté du PSG ces derniers jours au poste d'ailier gauche laissé vacant par Kylian Mbappé. Très en vue lors de l'Euro 2024, Nico Williams et Khvicha Kvaratskhelia sont dans les petits papiers de la direction parisienne qui garde également un œil sur la situation de Rafael Leao. Mais du côté de l'AC Milan, on ne semble pas disposé à laisser partir l'attaquant portugais.

Fonseca compte sur Leao

Après avoir recalé l'OM, Paulo Fonseca a été présenté par son nouveau club ce lundi. Le coach portugais a été interrogé sur l'avenir de Rafael Leao et il a clairement mis la pression à Zlatan Ibrahimovic en indiquant qu'il comptait absolument sur son attaquant pour la saison à venir. « C’est un joueur important et décisif. J’attends un joueur motivé, prêt à jouer pour l’équipe. Il est jeune, il a la chance d’apprendre chaque jour et je veux travailler pour lui apprendre de nouvelles choses », a déclaré Paulo Fonseca. L'ancien entraineur du LOSC a besoin de Leao pour appliquer son plan de jeu mais il attend malgré tout l'arrivée d'un numéro 9 pour remplacer Olivier Giroud.

Un attaquant espéré à Milan