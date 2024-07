Mercato : Le PSG réclame un transfert à 70M€ !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Cet été, le PSG devrait alléger son effectif par le biais de nombreuses ventes. Mais pour le moment, le club de la capitale s'est uniquement séparé de joueurs en fin de contrat. Cela devrait toutefois rapidement changer puisque le départ de Manuel Ugarte se précise. Le PSG réclame d'ailleurs 70M€ à Manchester United.

Après avoir recruté Matvey Safonov, le PSG s'active désormais pour boucler les transferts de Joao Neves, Désiré Doué et Victor Osimhen, les trois pistes les plus chaudes à l'heure actuelle. Dans le sens inverse, de nombreux départs sont attendus. Ainsi, les indésirables tels que Juan Bernat ou encore Renato Sanches sont poussés au départ. Mais ce n'est pas tout puisque Manuel Ugarte serait également proche de quitter le PSG.

PSG : Transfert à 45M€, un accord est trouvé ! https://t.co/5sEif5Hgro pic.twitter.com/2YtlJaK1iN — le10sport (@le10sport) July 19, 2024

Manchester United tombe d'accord avec Ugarte

Barré par la concurrence qui risque de se renforcer avec l'arrivée annoncée de Joao Neves à son poste, Manuel Ugarte est régulièrement annoncé sur le départ. Malgré une excellente Copa America avec l'Uruguay sous les ordres de Marcelo Bielsa, l'ancien milieu de terrain du Sporting CP ne semble pas entré dans les plans de Luis Enrique qui privilégie le profil d'un joueur plus technique devant la défense, capable de sortir proprement la balle sous pression. C'est la raison pour laquelle Joao Neves devrait signer au PSG et Manuel Ugarte est plus proche du départ. A tel point que selon les informations de Fabrizio Romano, le joueur a même déjà trouve un accord avec Manchester United.

Le PSG réclame 70M€ pour lâcher Ugarte

Les Red Devils doivent désormais s'entendre avec le PSG et ont dégainé une première offre estimée à 45M€, hors bonus, comme révélé par le10sport.com. Selon les informations de L'EQUIPE, cela ne sera pas suffisant pour convaincre le club de la capitale, qui espère récupérer 70M€ pour Manuel Ugarte, recruté pour 60M€ il y a un an. Une somme jugée trop importante par Manchester United qui pourrait toutefois opter pour la solution d'un prêt avec option d'achat.