Mercato : Le PSG prêt à relancer un attaquant star ?

Axel Cornic

Considéré comme l’un des meilleurs buteurs sur la scène européenne, Victor Osimhen a souvent été lié au Paris Saint-Germain ces derniers mois. Mais selon nos informations, il n’existe en ce mercato estival aucune négociation avec le Napoli, qui exige entre 100 et 130M€ pour laisser filer son attaquant vedette.

C’est une situation assez étrange que vit Victor Osimhen. Il y a un an le PSG, le Bayern Munich ou encore le Real Madrid semblaient vouloir s’attacher ses services, mais le Napoli avait sèchement refusé toute offre arrivant pour son joueur. Mais les choses ont changé, puisqu’il a été mis sur le marché après une prolongation et l’instauration d’une clause à 130M€... qui n’a finalement rien changé.

Quel avenir pour Osimhen ?

Car nous voilà a quelques jours de la fin du mercato estival et Osimhen n’a toujours pas bougé ! Cela n’a d’ailleurs pas manqué de faire grincer des dents, puisque le plus gros salaire de l'équipe ne s’entraine toujours pas avec le groupe et les dirigeants pensaient pouvoir financer leur mercato, grâce à son transfert. Pour ne rien arranger, Antonio Conte pousserait toujours pour avoir Romelu Lukaku, mais sans un départ du Nigérian ça ne s’annonce pas si simple.

Le PSG prêt à tenter sa chance, mais...

Sur le10sport.com, nous vous avons annoncé que le PSG a coupé les négociations avec le Napoli, qui n’a aucune intention de brader sa star. Mais un retour de flamme est-il possible ? D’après les informations de RMC Sport, il n’y a rien à écarter. Car si le Napoli venait à baisser ses exigences avec la fin du mercato qui approche à grands pas, à Paris on pourrait bien décider de revenir à la charge. Ce scénario semble être difficile à envisager, puisque le président Aurelio De Laurentiis a souvent montré qu’il n’était pas vraiment homme à revenir sur ses positions.