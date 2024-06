Mercato : Le PSG prêt à mettre 60M€ pour sa prochaine star ?

Jean de Teyssière

Kylian Mbappé portera le maillot du Real Madrid la saison prochaine. L'ancien joueur du PSG, qui aura passé 7 ans dans son club de cœur va laisser un grand vide en attaque. Vide qui pourrait être comblé par les dirigeants parisiens en recrutant Luis Diaz, qui pourrait partir pour plus de 60M€.

L'avenir de Luis Diaz est flou en Angleterre. Alors qu'il est annoncé sur le départ, le Colombien a déclaré ce jeudi : « Je suis très heureux à Liverpool, c'est une grande équipe et un grand club, j'ai toujours voulu jouer là-bas, donc je suis très heureux et détendu. Je ne pense à rien d'autre, je suis focalisé sur l'équipe nationale colombienne. » Et selon RMC Sport , la piste Luis Diaz au PSG est totalement refermée...

La piste Luis Diaz réactivée ?

Selon le média Football Inside r le PSG n'aurait peut-être pas abandonné la piste menant à Luis Diaz. Liverpool ne sait pas encore s'il va conserver son joueur et le club de la capitale ainsi que le FC Barcelone pourraient rapidement se positionner sur lui.

Une somme de 60M€ attendue par Liverpool

Si pour le moment, Luis Diaz est parti pour rester, une somme importante pourrait faire réfléchir les dirigeants anglais. Si le PSG pose plus 60M€ sur la table, alors Liverpool pourrait bien être tenté de se séparer de son attaquant, acheté 60M€ en 2022...