Mercato : Le PSG prêt à lâcher 200M€ sur un joueur !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Auteur d’une performance XXL contre l’équipe de France en demi-finale de l’Euro, Lamine Yamal est annoncé avec insistance dans le viseur du PSG depuis maintenant plusieurs semaines. D’ailleurs, si l’on en croit les révélations du Parisien, la direction du club de la capitale serait prête à miser 200M€ sur son profil… Explications.

Du haut de ses 16 ans, Lamine Yamal a déjà tout d’un grand ! Le jeune crack du FC Barcelone l’a d’ailleurs prouvé pas plus tard que mardi dernier, avec son incroyable but inscrit face à l’équipe de France en demi-finale de l’Euro 2024 (2-1). L’ailier droit a connu une montée en puissance fulgurante ces derniers mois, et cela n’a pas échappé au PSG.

Le PSG prêt à miser gros sur Yamal

Le Parisien confirme dans ses colonnes du jour le vif intérêt de Luis Campos pour Lamine Yamal, et le quotidien indique même que la somme de 200M€ a été évoquée en interne par le conseiller sportif du PSG ces derniers mois. La piste est donc bien réelle, mais la direction parisienne se heurte à un problème de taille avec Yamal…

Barcelone ne lâchera rien

En effet, malgré les besoins urgents de rentrée d’argent au sein du FC Barcelone, le président Joan Laporta refusera catégoriquement de vendre Lamine Yamal au PSG, peu importe le prix. Selon Le Parisien, il refuse d’être le dirigeant qui aura accepté de laisser filer le futur Messi du Barça, et donc la raison pour laquelle le PSG n’aurait aucune chance de pouvoir recruter le phénomène cet été.