Mercato : Le PSG prépare une folle opération !

Bien que le départ de Kylian Mbappé soit acté depuis plusieurs semaines, le PSG n'a toujours pas acté l'arrivée de son successeur. Plusieurs pistes ont circulé, en vain, ce qui a poussé le club parisien à se tourner vers Victor Osimhen. Et afin de faire baisser le prix de la transaction, le PSG envisagerait d'inclure des joueurs dans l'opération.

C'est le feuilleton de l'été du côté du PSG. La succession de Kylian Mbappé sera en effet un enjeu majeur du mercato parisien. Rapidement, le club de la capitale a érigé en priorité le transfert de Khvicha Kvaratskhelia. Un intérêt réciproque puisque l'ailier géorgien était aussi très chaud à l'idée de signer à Paris, comme révélé par le10sport.com. Cependant, Naples s'est montré catégorique, repoussant toutes les offres parisiennes pour Kvaratskhelia dont les prestations à l'Euro ont encore fait grimper la cote. Désormais, le PSG a donc activé d'autres pistes, et celle menant à Victor Osimhen prend clairement de l'ampleur.

L'agent d'Osimhen était à Paris

Annoncé au PSG depuis plusieurs années, Victor Osimhen est donc toujours dans le viseur du club parisien. Il faut dire que Luis Campos, conseiller sportif du PSG, connaît parfaitement l'entourage de l'attaquant nigérian puisque c'est lui qui l'avait recruté au LOSC, puis qui l'avait vendu à Naples. Désormais, le dirigeant portugais a bien l'intention de la rapatrier à Paris. Et selon les informations de Gianluca Di Marzio, l'agent de Victor Osimhen, Roberto Calenda, était d'ailleurs à Paris lundi afin de négocier avec les dirigeants du PSG qui espère réussir à convaincre Naples de faire baisser le prix du transfert.

Le PSG propose trois joueurs à Naples

Et pour cause, Naples, bien que vendeur, se réfère pour le moment au montant de la clause libératoire de Victor Osimhen, soit 130M€. Une somme que le PSG refuse de payer. Par conséquent, Gianluca Di Marzio révèle que le club de la capitale aurait proposé d'inclure un joueur dans l'opération. Trois noms sont avancés par le journaliste de Sky Italia : Nordi Mukiele, Carlos Soler et Lee Kang-In. Pour le moment, seul le Sud-Coréen intéresserait Naples. Reste désormais à savoir si cela sera suffisant pour conclure l'affaire.