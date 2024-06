Mercato : Le PSG prépare une folie pour le remplaçant de Mbappé

Alexis Brunet

Cet été, Luis Campos va avoir beaucoup de travail avec le mercato du PSG. Le conseiller football parisien va notamment devoir trouver un remplaçant à Kylian Mbappé. Le Portugais pense notamment que son compatriote Rafael Leão pourrait parfaitement assurer ce rôle. Mais le club de la capitale va devoir signer un gros chèque s’il veut recruter l’attaquant de l’AC Milan.

Au fur et à mesure des saisons, le PSG a laissé partir certaines de ses plus grandes stars. L’été dernier, Neymar et Lionel Messi ont quitté le club de la capitale. Les deux Sud-Américains ont été imités dernièrement par Kylian Mbappé, qui a décidé de rejoindre le Real Madrid.

Qui pour remplacer Mbappé ?

Contrairement à Lionel Messi et Neymar, le PSG se voyait bien garder Kylian Mbappé encore pendant plusieurs années. Le club de la capitale va donc devoir remplacer le Français et cela ne sera pas une chose aisée. Depuis plusieurs semaines, Luis Campos a déjà commencé à réfléchir à des potentiels successeurs au champion du monde 2018. Les noms qui reviennent avec le plus d’insistance sont ceux de Victor Osimhen, Kvicha Kvaratshkelia, Bernardo Silva et Xavi Simons. Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, Luis Enrique désire tout particulièrement s’appuyer sur le Néerlandais la saison prochaine.

Le PSG piste Leão, mais le Portugais coûte cher