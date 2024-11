Mercato : Le PSG peut leur faire vivre un cauchemar !

Thomas Bourseau

Entre le PSG et Mohamed Salah, les rumeurs font occasionnellement le tour des médias concernant une éventuelle venue de la star de Liverpool à Paris. La presse anglaise fait état d'un intérêt pour Salah lorsque les Reds redouteraient ce scénario catastrophe avec le PSG. Explications.

Cela fait à présent plusieurs semaines que le feuilleton Mohamed Salah a repris du poids dans l'actualité mercato du PSG. The Sun révélait que les hauts décideurs du Paris Saint-Germain aimeraient l'attirer dans la capitale au terme de son contrat à Liverpool le 30 juin prochain. Les Parisiens estimeraient d'ailleurs si l'on en croit le tabloïd britannique que Salah a encore trois belles années devant lui au haut niveau.

Le clan Salah heureux à Liverpool, mais...

Du côté de Liverpool, Mohamed Salah reste sur quatre buts inscrits lors des quatre dernières sorties des Reds en Premier League. Rien que ça. Pour autant, les négociations autour d'une prolongation de son contrat ne sont pas en phase finale. Et ce, bien que le joueur et sa famille soient toujours heureux dans le Cheshire d'après The Athletic. Liverpool se doit donc de passer à l'action alors que la Saudi Pro League rêverait d'en faire l'une des coqueluches du championnat saoudien.

Liverpool ne veut pas que Salah signe chez un rival européen

Cependant, alors que le 33ème anniversaire de Mohamed Salah sera célébré par l'Egyptien le 15 juin prochain, Liverpool va y réfléchir à deux fois concernant un nouveau contrat juteux financièrement parlant pour sa star. The Athletic confie néanmoins que les Reds ne pourraient pas se permettre l'impensable et considéreraient que laisser Salah partir libre chez un rival européen comme étant un échec. Le PSG est donc susceptible de jouer un sale tour au leader de Premier League.