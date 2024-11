Mercato : Ce duel XXL qui attend le Real Madrid

Alexis Brunet

Avec les absences longues durées de Dani Carvajal et d’Eder Militao, le Real Madrid va chercher à recruter en défense lors du mercato hivernal. Le club espagnol pense à Jarrad Branthwaite, mais cela ne sera pas simple. En effet, l’Anglais est également sur le tableau de chasse de Manchester United, qui avait déjà tenté sa chance l’été dernier.

Le Real Madrid a bien des soucis actuellement. En plus de la mauvaise passe traversée par Kylian Mbappé, le club espagnol doit faire face à de nombreuses grosses blessures. Dani Carvajal est déjà out jusqu’à la fin de la saison et Eder Militao l'a rejoint à l’infirmerie madrilène dernièrement. La saison du Brésilien est également finie, car il a été victime d’une rupture des ligaments croisés.

Le Real Madrid pense à Romero et à Branthwaite

En plus d’Eder Militao et de Dani Carvajal, le Real Madrid ne peut toujours pas compter sur David Alaba, qui est blessé depuis décembre 2023. De nombreuses absences qui vont donc pousser le club espagnol à s’activer lors du mercato hivernal. Selon Caught Offside, les dirigeants madrilènes penseraient notamment à Cristian Romero et à Jarrad Branthwaite.

Branthwaire est également suivi par Manchester United

Si le Real Madrid est pour le moment le seul club à avoir Cristian Romero dans son viseur, ce n’est pas le cas pour Jarrad Branthwaite. En effet, l’Anglais intéresse également Manchester United, qui avait déjà tenté de le faire venir l’été dernier. Reste à voir si les Red Devils vont retenter leur chance cet hiver.