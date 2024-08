Mercato : Le PSG peut déjà souffler pour son nouveau phénomène

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Après Warren Zaïre-Emery et Senny Mayulu la saison dernière, c’est un nouveau crack qui devrait faire sa place au PSG lors de cet exercice. A seulement 16 ans, Ibrahim Mbaye a semble-t-il tapé dans l’oeil de Luis Enrique, qui n’a pas hésité à le titulariser pour la reprise de la Ligue 1 face au Havre. Le PSG tient là peut-être son nouveau phénomène et voilà qu’il n’y aurait pas grand chose à craindre pour son avenir. Explications.

Face au Havre, Luis Enrique avait surpris tout le monde en alignant dès le coup d’envoi Ibrahim Mbaye. A seulement 16 ans, il est alors devenu le plus jeune joueur à démarrer un match avec le PSG. Un choix visiblement réfléchi par l’entraîneur espagnol, séduit par Mbaye : « Nous l’avons décidé après avoir évalué son niveau. C'est un joueur que nous connaissons très bien, formé chez nous, au Campus. Au vu de sa préparation, nous avons décidé de le faire jouer. En première mi-temps, je pense qu'il a été très bon, peut-être un peu moins relâché que d'habitude, mais c'est un joueur d'avenir très intéressant et nous sommes ravis de l’avoir ».

« L’ambition pour lui c’est s’imposer au PSG »

La question est maintenant de savoir si Ibrahim Mbaye aura de la continuité sous le maillot du PSG. On le sait, il est souvent difficile pour les jeunes joueurs de se faire une place à Paris, à tel point que certains préfèrent s’en aller. Arrivera-t-il la même chose avec Mbaye ? Journaliste pour L’Equipe, Loïc Tanzi avait lâché une annonce rassurant concernant l’avenir du crack du PSG à l’occasion du podcast L’avenir leur appartient, faisant savoir : « Coman est parti très tôt, mais je crois savoir que l’ambition pour lui c’est s’imposer au PSG ».

Le nouveau Coman ?

A propos de la comparaison entre Kingsley Comain et Ibrahim Mbaye, Yohan Cabage, directeur adjoint du centre de formation du PSG, confiait lui : « Un potentiel comparable à Coman ? Kingsley allait très vite au démarrage, mais je trouve qu’Ibrahim a plus de puissance au même âge. Le comparer, c’est difficile, ils sont uniques. Ce que je peux lui souhaiter c’est d’avoir une carrière internationale comme Kingsley et après une carrière en club, chez nous, différente de Kingsley ».