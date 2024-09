Mercato : Le PSG n’échappe pas à une triste tradition…

Thomas Bourseau

Chaque été, c’est le même tube : le PSG lorgne une star qui finit par éventuellement lui filer entre les doigts pour s’engager dans un autre club. Julian Alvarez est le dernier exemple en date, mais certainement pas le seul. Retour sur les derniers échecs estivaux du Paris Saint-Germain.

Les mercato se suivent et se ressemblent pour le PSG. Chaque été, un joueur vedette est annoncé comme étant une poste potentielle du club de la capitale qui finit souvent par être snobé par le joueur en question. Pour cette édition 2024, Julian Alvarez serait celui qui a donné espoir aux dirigeants, sans décider de venir.

Julian Alvarez choisit l’Atletico de Madrid plutôt que le PSG

Les Nico Williams, Joshua Kimmich, Victor Osimhen ou encore Jadon Sancho ont certes été des dossiers plausibles étudiés par le comité directeur du PSG d’après divers médias. Cependant, c’est bien Julian Alvarez que l’entraîneur Luis Enrique et le conseiller football Luis Campos auraient attendu au Paris Saint-Germain. Néanmoins, malgré les avances et la visite de son représentant à Paris, c’est à l’Atletico de Madrid qu’Alvarez a signé pour les six saisons à venir contre un chèque de 75M€ + 20M€ de bonus.

Mêmes histoires pour Bellingham, Bernardo Silva, Alaba et Thiago Alcantara

« Je sentais que j'avais besoin d'un changement dans ma carrière, à la recherche d'un nouveau défi et je pense que c'est un club qui me donne l'espace pour avoir ma meilleure version en tant que footballeur ». a déclaré Julian Alvarez pendant sa conférence de presse de présentation. D’ailleurs, en 2023, c’est Jude Bellingham qui avait échappé au PSG entre autres. En 2022, même son de cloche avec Bernardo Silva lorsqu’en 2021, David Alaba avait privilégié le Real Madrid. En 2020, Thiago Alcantara choisissait Liverpool après le sacre du Bayern Munich en Ligue des champions.