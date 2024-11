Mercato : Le PSG lui passe un coup de fil pour recruter Rabiot

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Après une aventure manquée du côté de Manchester City en 2008, Adrien Rabiot revient par la suite en France. L’international français débarque alors du côté de Pau, tout en intégrant le Pôle espoirs de Castelmaurou. Le PSG ne serait d’ailleurs pas étranger à ce destin comme l'a révélé Yannick Stopyra, qui a accueilli Rabiot à l’époque.

En 2008, Adrien Rabiot fait le choix de rejoindre Manchester City plutôt que le PSG. Un échec qui n’a visiblement pas décourager le club de la capitale. « Adrien leur avait fait à l’envers, mais les recruteurs ne l’ont jamais perdu de vue », a-t-on expliqué pour 1899 L’Hebdo. Ayant toujours Rabiot à l’oeil, le PSG est ainsi intervenu pour qu’il rejoigne le Pôle espoirs de Castelmaurou suite à son échec chez les Citizens.

« On souhaite que tu prennes pour la saison prochaine un joueur qui va signer chez nous »

Pour 1899 L’Hebdo, Yannick Stopyra, dirigeant du Pôle espoirs de Castelmaurou, a ainsi fait savoir avoir été appelé par le PSG pour prendre Adrien Rabiot. « Un jour, je reçois un coup de fil de Bertrand Reuzeau (alors directeur de l’académie du PSG). Il me dit : « On souhaite que tu prennes pour la saison prochaine un joueur qui va signer chez nous ». Bon ça ne m’arrangeait pas, j’étais complet. Mais quand il m’a dit qu’il avait fait le concours à Clairefontaine et qu’il avait mis un râteau au PSG pour aller à Manchester City, j’ai dit oui tout de suite », a-t-il expliqué.

« Le contact a été bon, ce ne sont pas des gens compliqués »

Yannick Stopyra, a ensuite confié concernant Adrien Rabiot : « Le contact a été bon, ce ne sont pas des gens compliqués. Sa maman est fort agréable, lui très discret mais j’ai découvert ses grandes qualités humaines : je ne l’ai jamais vu en excès de colère, il est toujours accessible, posé, réfléchi et à l’écoute. Parfois, certains gamins prennent la grosse tête après être passés par un grand club, ce n’était pas du tout son cas. Et sur le terrain, quand il jouait, ça changeait tout. Il rayonnait au milieu et faisait briller les autres ».