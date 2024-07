Mercato : Le PSG lui offre un pont d’or, il a pris sa décision

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

Après un Euro 2024 étincelant avec l’Espagne, couronné par un titre, Nico Williams a vu bon nombre de clubs s’intéresser à lui. Dernièrement, deux équipes sont au coude à coude pour le faire venir, le FC Barcelone et le PSG. Mais alors que le champion de France lui proposait de tripler son salaire actuel, l’attaquant aurait finalement décidé de rester une saison de plus à l’Athletic Bilbao.

Le temps passe et le PSG n’a pour le moment pas trouvé le remplaçant de Kylian Mbappé, qui a rejoint le Real Madrid. Alors que le mercato est déjà ouvert depuis plusieurs semaines, les dirigeants parisiens n’ont mis la main que sur un gardien de but, en la personne de Matvey Safonov. Cela devrait évoluer très prochainement, car Luis Enrique l’a dit, il veut que son équipe soit très compétitive la saison prochaine et que chaque poste soit doublé.

Le PSG peut dire adieu à Nico Williams

Justement, Luis Enrique se voyait bien ramener un de ses compatriotes à Paris. L’entraîneur parisien voulait à tout prix faire venir Nico Williams au PSG, mais son voeu ne devrait pas être exaucé. Selon les informations d’AS, le récent champion d’Europe aurait décidé de rester à l’Athletic Bilbao au moins une saison de plus. Un vrai coup dur pour le champion de France, qui avait mis les petits plats dans les grands pour tenter de le convaincre, en lui proposant de lui tripler son salaire actuel, notamment.

Le PSG pourrait accélérer sur Sancho

Après Khvicha Kvaratskhelia, le PSG a donc subi un nouveau refus avec Nico Williams. Mais Luis Campos a d’autres pistes pour venir renforcer le secteur offensif du club de la capitale. Dernièrement, des rumeurs concernant Jadon Sancho sont sorties dans la presse. L’Anglais serait sur la liste du conseiller football parisien et il pourrait quitter Manchester United pour environ 50M€. En parallèle de la piste menant à l’ancien joueur du Borussia Dortmund, le PSG pense également à l’attaquant de Manchester City, Julian Alvarez.