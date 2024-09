Mercato : Le PSG lui dit non, il évite un calvaire

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Longtemps annoncé dans le viseur du PSG, Victor Osimhen n’a finalement pas rejoint la capitale, notamment à cause des exigences de Naples pour son transfert. Et alors qu’il s’apprêtait à être mis à l’écart du groupe par Antonio Conte après son été très mouvementé, l’attaquant nigérian a finalement rebondi in extremis du côté de Galatasaray où il est prêté jusqu’à la fin de la saison.

Durant le mercato estival, Victor Osimhen a probablement été le joueur qui a le plus fait parler de lui. Et pour cause, alors qu'il a exprimé son envie de quitter Naples, le PSG et Chelsea se sont positionnés, mais le club italien s'est montré trop gourmand, réclamant près de 100M€ pour ce transfert. De son côté, Victor Osimhen a refusé de signer en Arabie Saoudite et aurait pu vivre un calvaire.

Osimhen a échappé à l'enfer à Naples

En effet, Naples n'avait pas du tout l'intention de réintégrer son buteur comme l'expliquait Antonio Conte en fin de mercato : « Mais le club s’est montré très régulier et la cohérence est la base de tout. Je félicite le club pour ce qu’il a fait, chapeau bas ! Nous ne réintégrerons personne, nous avons fait des choix et nous resterons cohérents ».

Directeur sportif de Naples, Giovanni Manna tenait un discours encore plus musclé : « Victor a exprimé son désir absolu de ne pas rester à Naples, de ne pas jouer pour Naples, et nous avons essayé de l'accommoder. Ensuite, il y a une demande et une offre, nous pensions avoir conclu une négociation, mais elle n'a pas abouti. Nous avons acquis Lukaku, gardé Raspadori et Simeone et ce n'était pas gagné d'avance. Pour l'instant, nous maintenons notre ligne de cohérence depuis le début : il a exprimé son désir de ne pas jouer pour Naples et nous avons fait d'autres choix ».

Il signe à Galatasaray

Par conséquent, Victor Osimhen s'apprêtait à vivre un calvaire cette saison, mais Galatasaray est intervenu pour le sortir de cette situation cauchemardesque. En effet, l'ancien buteur du LOSC a été prêté pour une saison au club stambouliote et pourra donc jouer, ce qui n'aurait pas été le cas à Naples.