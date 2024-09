Mercato : Snobé par le PSG, il va vivre un véritable cauchemar !

Axel Cornic

Idole des supporters, Victor Osimhen est désormais devenu un véritable paria à Naples, où il n’a même pas été enregistré dans la liste pour la Serie A. Lié au Paris Saint-Germain, à Chelsea ou encore à un départ vers l’Arabie Saoudite, l’attaquant n’a finalement pas bougé et il risque bel et bien de passer les six prochains mois en tribune.

C’est un dossier tout simplement hallucinant. Attaquant vedette du Napoli depuis 2020, Victor Osimhen a vu sa situation radicalement changer. Il n’est en effet plus dans les plans d’Antonio Conte et le mercato terminé, aucune solution ne semble se présenter pour lui.

Osimhen ne jouera plus avec le Napoli ?

Car comme nous vous l’avons expliqué sur le10sport.com, le PSG n’a plus pensé à lui cet été avec Gonçalo Ramos et Randal Kolo Muani qui n’ont pas quitté le club. Chelsea a pour sa part misé sur d’autres joueurs et Al Ahli, avec qui tout semblait bouclé, a surpris tout le monde en virant sur l’Anglais Ivan Toney plutôt que sur lui. Et du côté de Naples, on n’a aucune intention de revenir en arrière, avec le joueur qui a tout récemment été exclu de la liste des joueurs enregistrés pour disputer la Serie A.

« Nous ne réintégrerons personne, nous avons fait des choix et nous resterons cohérents »

En effet, Antonio Conte a clairement expliqué que c’était fini pour Osimhen, écarté de l’équipe depuis le début de la présaison. « Je suis désolé pour Osimhen parce que c'est dommage pour un joueur comme ça, je suis désolé pour le club qui n'a pas monétisé et je me sens désolé pour moi-même » a annoncé le coach du Napoli, d’après Sky Sport Italia. « Mais le club s’est montré très régulier et la cohérence est la base de tout. Je félicite le club pour ce qu’il a fait, chapeau bas ! Nous ne réintégrerons personne, nous avons fait des choix et nous resterons cohérents ».