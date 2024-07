Mercato : Le PSG fonce sur l’un des cracks de l’année !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Issu du centre de formation du Stade Rennais, Désiré Doué n'a que 19 ans mais il agite déjà le milieu du football français. Le Franco-Ivoirien a déjà disputé 76 matches avec les professionnels depuis 2022 et il a un profil qui en intéresse plus d'un. Récemment, c'est le PSG qui a manifesté une certaine attraction pour le milieu de terrain car il coche tous les bons points.

Déterminé à se rendre très actif pendant le mercato estival depuis un mois, le PSG a plusieurs idées en tête. Le club veut miser des profils assez jeunes qui ont le potentiel d'exploser au plus haut niveau. Désiré Doué fait partie des cibles prioritaires du club de la capitale même si la concurrence est rude sur ce dossier.

Le PSG à la bataille face à Tottenham ?

Sous contrat à Rennes jusqu'en 2026, Désiré Doué est estimé à 30M€ sur le site Transfermarkt. Le jeune milieu de terrain est une pépite du centre de formation depuis des années et il est promis à un grand avenir. Cible du PSG en ce moment, il est concurrencé par le Bayern Munich même si d'après les dernières informations de Ben Jacobs pour la chaîne YouTube Last Word on Spurs, le principal rival est Tottenham.

Un profil plus qu'intéressant

Désiré Doué coche toutes les cases du profil parfait que recherche le PSG. En effet l'objectif est d'acheter un jeune joueur français ou qui évolue en Ligue 1 : Doué a 19 ans et évolue au Stade Rennais. Attention, il faudra se méfier de Tottenham.