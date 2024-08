Mercato : Le PSG fait une grosse demande à 60M€ !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Très prochainement, le PSG pourrait se séparer de Manuel Ugarte en le vendant du côté de Manchester United. Le milieu défensif de 23 ans souhaite clairement rejoindre les Red Devils, qui devraient conclure l’opération sous la forme d’un prêt avec obligation d’achat. Paris réclame d’ailleurs une somme de 60M€ afin de finaliser ce dossier. Explication.

Après avoir recruté quatre nouveaux joueurs cet été (Safonov, Neves, Pacho, Doué), le PSG pourrait désormais se focaliser sur certaines ventes d'autant plus que jusque-là, le club de la capitale n'a bouclé que des prêts ou des départs libres pour alléger son effectif. Comme révélé par L'EQUIPE, plusieurs joueurs n’entrent ainsi plus du tout dans les plans de Luis Enrique, et cela est notamment le cas pour Manuel Ugarte.

Manuel Ugarte vers Manchester United

Arrivé l’été dernier au PSG pour 60M€ en provenance du Sporting CP, l’international Uruguayen est sur le départ. Ce n’est plus un secret, Manchester United pousse pour le recruter depuis de nombreuses semaines, et à en croire les dernières indiscrétions de Give Me Sport, les Red Devils sont désormais très confiants dans leurs chances de le recruter. Pour rappel, Manuel Ugarte de son côté, souhaite absolument s’engager en faveur du club anglais.

Le PSG réclame 60M€

A en croire le média, Paris et Manchester ont trouvé un terrain d’entente au niveau de la structure de cette opération, et il s’agira vraisemblablement d’un prêt avec obligation d’achat. Selon Give Me Sport, le seul écart subsistant désormais entre les deux clubs se situe au niveau du prix. Manchester United serait disposé à lâcher 50M€ pour Manuel Ugarte, tandis que le PSG réclame toujours 60M€ pour son numéro 4. Mais Le Parisien a révélé que les deux parties étaient désormais très proches d'un accord. Les Mancuniens auraient cédé et transmis une offre de 60M€ au PSG qui serait donc sur le point d'accepter cette vente.