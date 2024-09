Mercato : Le PSG est en grand danger pour ce transfert à 140M€

Alexis Brunet

Cet été, le PSG n’a pas fait de folie sur le marché des transferts, mais cela pourrait être le cas l’été prochain. En effet, le club de la capitale pourrait décider de passer à l’action pour Jamal Musiala, qui pourrait quitter le Bayern Munich pour 140M€. Problème, Paris n’est pas la seule formation intéressée, puisque plusieurs équipes anglaises et espagnoles auraient également le milieu offensif dans leur viseur.

Depuis quelques années, Jamal Musiala collectionne les bonnes performances avec le Bayern Munich. Malgré son jeune âge (21 ans), l’international allemand possède déjà une solide expérience et de nombreux clubs européens aimeraient pouvoir l’attirer. C’est notamment le cas du PSG, qui a coché son nom sur sa liste.

Le PSG n’est pas tout seul sur le dossier Musiala

Comme évoqué précédemment, le PSG n’est pas le seul à vouloir attirer Jamal Musiala. D’après les informations de The Mirror, Manchester City, Manchester United, Arsenal, Liverpool, le Real Madrid et le FC Barcelone auraient également l’Allemand dans leur viseur. La bataille promet donc d’être rude pour le milieu offensif de 21 ans.

Musiala pourrait quitter l’Allemagne pour 140M€

Si le PSG souhaite aller au bout de son intérêt et recruter Jamal Musiala, cela lui coûtera une petite fortune. Toujours selon The Mirror, le Bayern Munich estimerait son joueur à environ 140M€. Avec un tel transfert, le milieu offensif de 21 ans deviendrait le troisième plus gros transfert de l’histoire du champion de France, derrière Neymar et Kylian Mbappé.