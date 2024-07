Mercato : Le PSG doublé, un transfert se prépare pour 2025

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

En janvier dernier, le10sport.com vous révélait que le PSG s’attaquerait à Leny Yoro cet été. Cela n’a pas manqué, mais le défenseur central du LOSC ne jure que par une signature en faveur du Real Madrid. Mais alors que les Merengue ne proposent que 20M€ pour le moment, le dossier pourrait se conclure en 2025 finalement. Explication.

Le PSG devrait se renforcer en défense cet été. Et comme révélé en exclusivité par le10sport.com dès janvier dernier, la priorité des dirigeants parisiens à ce poste se nommait bel et bien Leny Yoro. Cependant, cela ne fait plus aucun doute, le joueur de 18 ans souhaite quant à lui rejoindre le Real Madrid.

Mercato - PSG : Le feuilleton de l'été relancé par une offre de 60M€ https://t.co/3w6Hb2PqVr pic.twitter.com/7agOkOkgLc — le10sport (@le10sport) July 10, 2024

Leny Yoro vers le Real Madrid en 2025 ?

Ce mardi, RMC Sport a d’ailleurs révélé que le Real Madrid avait proposé 20M€ pour Leny Yoro, tandis que Manchester United en a proposé 60M€. Mais comme le rappelle Fabrizio Romano dans sa chronique pour CaughtOffside, les dirigeants madrilènes sont très confiants dans ce dossier : « Le Real Madrid est prêt à attendre pour conclure l'accord à ses conditions, ou même pour conclure l'accord sur un transfert gratuit l'été prochain, parce qu'il sait que Yoro ne signera pas un nouvel accord et qu'il veut rejoindre le Real Madrid ».

« Le Real Madrid sait que le rêve de Yoro est de jouer pour lui »

« Le Real Madrid sait que Yoro ne signera pas de nouveau contrat et qu'il veut rejoindre le Real Madrid », poursuit le journaliste, qui affirme donc que Leny Yoro pourrait rejoindre le club madrilène à l’issue de son contrat en juin 2025. « Le Real Madrid sait que le rêve de Yoro est de jouer pour lui, et Man United n'attendra pas éternellement parce qu'il cherche aussi d'autres défenseurs centraux et qu'il ne veut pas que cette affaire s'éternise pendant tout l'été. Man United a voulu faire preuve d'ambition, ce n'est donc jamais un effort inutile ou quelque chose de négatif, à mon avis. Ils ont essayé d'être 'agressifs' dans un sens positif, en essayant de montrer leurs intentions... maintenant c'est à Yoro de jouer ».