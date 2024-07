Mercato : L’OM met un coup de pression à Aubameyang

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Convoité par Al-Shabab, en Arabie Saoudite, Pierre-Emerick Aubameyang est en pleine réflexion à propos de son avenir. Bien qu’il lui reste deux ans de contrat, l’international gabonais réfléchit à la suite qu’il veut donner à sa carrière et à un possible départ de l’OM. Une rencontre a récemment eu lieu avec son agent et le club lui a demandé de prendre une décision rapidement.

Après une première saison réussie, au cours de laquelle il a inscrit 30 buts et délivré 11 passes décisives toutes compétitions confondues, Pierre-Emerick Aubameyang sera-t-il toujours un joueur de l’OM à la reprise de la Ligue 1 ? À 35 ans, il pourrait se laisser tenter par une expérience en Arabie Saoudite, déjà intéressée l’année dernière avant qu’il ne quitte Chelsea.

Mercato : L’OM déjà plombé avec ce transfert à 31M€ ? https://t.co/jOOomLtznI pic.twitter.com/YjXPPJcbvo — le10sport (@le10sport) July 10, 2024

Rencontre entre l’agent d’Aubameyang et l’OM

Pierre-Emerick Aubameyang est annoncé dans le viseur d’Al-Shabab ces dernières semaines, avec qui il est proche d’un accord selon Foot Mercato. FM indique que l’agent de l’international gabonais (77 sélections) a récemment rencontré la direction de l’OM et que cette dernière lui a réaffirmé son intention de le conserver.

L’OM veut une réponse d’Aubameyang

Mais Pierre-Emerick Aubameyang quant à lui ne sait pas encore quelle suite il veut donner à sa carrière. Son agent a rappelé à l’OM que son joueur était très courtisé, notamment en Arabie Saoudite. Les dirigeants marseillais de leur côté ne comptent pas faire traîner ce dossier jusqu’au bout du mercato estival et lui ont demandé une réponse rapide.