Mercato : Le PSG dit non à deux transferts !

Depuis plus d’un mois désormais, le mercato estival a ouvert ses portes dans l’hexagone (10 juin). Depuis ce jour, les feuilletons Randal Kolo Muani et Gonçalo Ramos notamment agitent la toile et nourrissent les rumeurs mercato. Pour autant, le10sport.com vous a révélé que le PSG refusait de les vendre cet été. Une tendance confirmée par RMC Sport ce mardi.

Les semaines se suivent et se ressemblent pour Gonçalo Ramos et Randal Kolo Muani sur le marché des transferts. Les deux attaquants axiaux recrutés par le PSG pendant le mercato estival de 2023 sont annoncés sur le départ. D’ailleurs, selon RMC Sport, Ramos et Kolo Muani feraient l’objet d’offres sur le mercato.

Kolo Muani et Ramos bientôt transférés ? Luis Campos les a rassuré

Toutefois, Luis Campos aurait pris son téléphone afin de contacter les deux internationaux français et portugais, tous deux en vacances, après l’Euro disputé avec leurs sélections respectives. D’après RMC Sport, le conseiller football du Paris Saint-Germain leur aurait signifié la volonté du club de la capitale de continuer avec eux la saison prochaine afin de les rassurer alors que des informations circulent dans la presse pour les éloigner du PSG. De quoi confirmer l’exclusivité du 10sport.com datant du dimanche 21 juillet par l’intermédiaire de laquelle on vous dévoilait que le Paris Saint-Germain ne discutait pas avec Victor Osimhen et ne comptait pas recruter un attaquant axial, pouvant déjà s’appuyer sur Randal Kolo Muani et Gonçalo Ramos pour la saison prochaine à ce poste.

Kolo Muani avait déjà vendu la mèche dès le mois de juin

Début juin, dans la foulée du premier match de préparation à l’Euro remporté par l’équipe de France contre le Luxembourg (3-0), Randal Kolo Muani était invité à s’exprimer sur son avenir en conférence de presse. L’occasion pour l’international français de faire une comparaison lourde de sens entre son état d’esprit en club et en sélection, tout en calmant les ardeurs de tout le monde concernant un éventuel départ du Paris Saint-Germain par le biais d’un prêt ou d’un transfert. « Il n'y a pas eu de discussion au PSG sur mon avenir, je me sens très bien ici et je ne compte pas partir. Je connais un peu plus les autres joueurs ici qu'au PSG. On attend plus de moi au PSG, avec le prix du transfert, contrairement à l'équipe de France »