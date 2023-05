Mercato : Le PSG craque pour lui, c'est la désillusion

Jean de Teyssière

Face à la volonté grandissante du Paris Saint-Germain de faire venir des joueurs français, de nombreux noms sont évoqués. En défense, le nom de l'international français Jean-Clair Todibo était annoncé. Mais malheureusement pour le PSG, la concurrence sera rude puisque de nombreux top clubs anglais sont intéressés par l'ancien barcelonais.

Les joueurs français, internationaux, se comptent sur les doigts d'une seule main au Paris Saint-Germain. Kylian Mbappé, Presnel Kimpembe et Nordi Mukiele. Un comble pour le club de la capitale française qui souhaite s'ouvrir sur les joueurs français. D'après plusieurs sources, les noms de Jean-Clair Todibo, Randal Kolo Muani, Khéphren Thuram ou encore Axel Disasi sont évoqués.

Todibo veut quitter Nice

Si Jean-Clair Todibo se plaît à Nice, avec qui il peut enchaîner les bonnes prestations et découvrir l'équipe de France, il ne s'est jamais caché qu'il voulait évoluer dans un top club. Le Français a connu une trajectoire fulgurante en n'évoluant qu'une demi-saison en Ligue 1, avec Toulouse avant de filer au FC Barcelone. L'expérience ne s'est pas bien passée, sans doute à cause d'une marche trop haute pour le jeune défenseur âgé d'aujourd'hui 23 ans. Mais quelques années plus tard, Todibo se sent prêt.

Annoncé au PSG, Mourinho prend un énorme stop https://t.co/kOBHDD5c8P pic.twitter.com/o9DhXroDCc — le10sport (@le10sport) May 11, 2023

Trois grands clubs anglais à l'affût

D'après des informations de Fabrizio Romano, les performances et le nouveau statut d'international français de Jean-Clair Todibo attirent l'œil de nombreux grands clubs. Mais le nom du PSG n'est pas évoqué car lors de Nice-Rennes (2-1), des scouts de trois grands anglais étaient présents dans les tribunes de l'Allianz Riviera. Les noms de Newcastle, Manchester United et Liverpool sont évoqués par le journaliste italien. Un transfert lors du mercato estival n'est pas à exclure pour celui qui est lié à l'OGC Nice jusqu'en juin 2027. Selon Romano, un prix de 45M€ pourraient convaincre l'OGC Nice de laisser partir le défenseur arrivé sur la Côte-d'Azur en 2021.