Mercato : Le PSG claque 210M€ et se prend un tir !

D'après un classement établi par la Fifa jeudi, le PSG a été désigné comme le club le plus dépensier sur le marché des transferts en 2024. Si la somme n'a pas été révélée, on estime que le club de la capitale a dépensé environ 210M€ pour construire son nouvel effectif. Les Parisiens devancent Manchester United et l'OL et ce n'est pas forcément une bonne nouvelle car de nombreux observateurs ont du mal à adhérer au nouveau projet mené par Luis Enrique.

En concentrant son projet sportif sur le recrutement de jeunes talents ces derniers temps, le PSG a pris une nouvelle option pour son développement. Mais cela n'empêche pas le club français de dépenser de grosses sommes pour bâtir un nouvel effectif. L'année 2025 a déjà commencé fort avec l'arrivée de Khvicha Kvaratskhelia pour 70M€. Une situation qui n'amuse pas Daniel Riolo qui a réagi sur X à la publication du classement de la Fifa.

Le PSG a dépensé près de 210M€

Pour son effectif, le PSG a dû lâcher de grosses sommes afin de répondre aux besoins de son nouveau projet. Le club de la capitale a été épinglé par Daniel Riolo par rapport à cette nouvelle. « Le nouveau projet tout ça... Ma foi, la com’ quand ça marche ça marche il faut avouer » peut-on lire sur le compte X de l'éditorialiste de RMC Sport.

Le PSG très actif sur le mercato

Depuis des années, le club peut profiter de ressources financières exceptionnelles pour satisfaire ses besoins sur le plan sportif. Son changement de stratégie, tourné vers la jeunesse désormais, est aussi possible grâce aux belles ventes réalisées. En attendant, le PSG a réussi une belle fin de première phase en Ligue des champions pour éviter une sortie de route trop précoce.